تقدم جديد للجيش اليمني في جبهات نهم وصرواح بمحيط صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل والتحالف العربي، عملياتها العسكرية في جبهات نهم وصرواح بمحيط العاصمة اليمنية صنعاء، مع استمرار تقدمها في جبهتي نجد عتق ومفرق الجوف ما بين مأرب والجوف وصنعاء، وأسقطت طائرة مسيرة حوثية في مأرب.

وفي التفاصيل، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي والقبائل، تقدمها في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، محققة انتصارات ميدانية نوعية على حساب ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر كبيرة، منها تدمير تعزيزات تابعة لها كانت في طريقها من خولان وبني حشيش باتجاه نهم وصرواح، فضلاً عن إسقاط طائرة مسيرة في مأرب.

وأكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش من تدمير تعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها من بني حشيش باتجاه جبهات نهم التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات الانقلابية، في إطار العملية العسكرية التي بدأتها يوم السبت في نجد العتق.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش دمرت عربات عسكرية تابعة للحوثيين أثناء خروجها من معسكر الجميمة، ومقر اللواء 63 حرس جمهوري في بني حشيش شرق العاصمة، كانت في طريقها إلى جبهات نهم، كما استهدفت تعزيزات أخرى في محيط معسكر العرقوب في مديرية خولان جنوب شرق العاصمة كانت في طريقها إلى جبهة صرواح غرب مأرب.

في الأثناء، تواصلت المعارك في جبهات نجد العتق في نهم صنعاء بين الجيش والميليشيات، لليوم الثاني على التوالي، تمكنت فيها قوات الجيش من استعادة مناطق الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والأغر والدشوش، بعد أيام قليلة من سيطرة الحوثيين عليها.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الجيش دمر 11 عربة حوثية، واستعاد كمية كبيرة من الأسلحة، خلّفتها الميليشيات في نجد العتق الذي تمت استعادته بالكامل، لافتة إلى أن القتال بين الجانبين بات على بعد 11 كم من نجد العتق، وأن مدفعية الجيش بدأت بدك مواقع وأوكار الميليشيات شرق المنطقة، مع استمرار التقدم في ميسرة الجبهة. وأكدت المصادر مصرع العشرات من عناصر الحوثي في القتال الدائر في نهم بينهم أربعة من القناصة وعدد من القيادات الميدانية.

وفي مفرق الجوف بين صنعاء ومأرب والجوف والقريبة من نهم، واصلت قوات الجيش مسنودة بالتحالف تقدمها باتجاه نقطة المثلث المتفرع منه الطريق باتجاه المحافظات الثلاث، ووصلت إلى منطقة العلم.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش والقبائل من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في منطقة جهم بني جبر شرق مديرية صرواح مأرب، قبل وصولها إلى هدفها.

من جانبها، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية حوثية في مفرق الجوف ما ادى الى مصرع عدد من عناصر الحوثي بينهم القيادي الميداني عبدالكريم محمد الوشلي. وفي الضالع، كسرت القوات المشتركة هجوماً حوثياً من محورين، غرب مديرية قعطبة، شمال غرب الضالع، وتمكنت من إجبار المهاجمين على الفرار والتراجع، بعد تكبيدهم خسائر كبيرة.

وفي حجة، أكدت مصادر ميدانية تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات عسكرية نوعية للميليشيات، كانت قد دفعت بها إلى إحدى المزارع في منطقة الجر بمديرية عبس، وخبأتها وسط الأشجار، مشيرة إلى أن العملية وصفت بالنوعية، وزلزلت الحوثيين في حجة، بعد توارد أنباء عن مصرع قيادات بارزة في العملية.

وفي الحديدة، تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تدمير جيوب حوثية في محيط منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بعد رصد تحركاتهم واستهدافهم بالأسلحة النوعية المناسبة معها، وفقاً لمصادر في قوات العمالقة.

الجيش يدمر 11 عربة حوثية ويستعيد كمية كبيرة من الأسلحة خلّفتها الميليشيات في نجد العتق الذي تم استعادته بالكامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news