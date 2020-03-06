ندوة دولية في جنيف تناقش تقارير حقوق الإنسان باليمن

المصدر: جنيف ■وام

ينظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالشراكة مع النادي السويسري للصحافة، ندوة دولية، اليوم، في مدينة جنيف تحت عنوان «تقارير حقوق الإنسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية».

يشارك في الندوة العديد من المنظمات العربية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحالة حقوق الإنسان باليمن تحديداً، وذلك لمناقشة محاور عدة، من بينها تقارير الهيئات الأممية والدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية المعنية بحالة حقوق الإنسان، والسعي للارتقاء بها.

ويتحدث في الندوة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور علاء شلبي، وعضو نقابة الصحافيين اليمنيين رئيس لجنة الحقوق والحريات، نبيل الأسيدي، والناشط والمدافع عن حقوق الانسان باليمن صدام أبوعاصم.

ويسعى المشاركون في الندوة إلى التوصل لمعالجات فاعلة وناجعة تستند إلى جملة من الاجراءات والآليات الكفيلة بالوصول الى تحقيق السلام في اليمن.