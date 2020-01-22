«مسام» ينتزع 1286 لغماً حوثياً

المصدر: الرياض - سبأنت

انتزع مشروع «مسام»، لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1286 لغماً، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وأوضح المركز، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه انتزع 11 لغماً مضاداً للأفراد، و354 لغماً مضاداً للدبابات، و13 عبوة ناسفة و908 ذخائر غير منفجرة، خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر، مشيراً إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 124 ألفاً و268 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

يأتي ذلك في وقت قتل طفل وأصيب آخر بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية، في منطقة «كيلو 16» شرق مدينة الحديدة. وأكدت مصادر محلية أن انفجار اللغم أدى إلى مقتل الطفل، وجدي عبدالله (13 عاماً)، وإصابة الطفل، صادق عبدالله، بجروح بليغة.

وأوضحت المصادر أن الطفلين كانا في طريقهما لرعي الأغنام لحظة انفجار اللغم الأرضي بهما.

وزرعت الميليشيات آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية، والطرق العامة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسببت في سقوط آلاف الضحايا.

إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية مشروع «مسام» 124 ألفاً و286 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية.