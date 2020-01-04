وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الألغام تشكل تهديداً مستمراً

المصدر: عدن - وكالات

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن ميليشيات الحوثي زرعت الألغام في المناطق التي انسحبت منها، إذ تحاول الانتقام من الأهالي بسبب رفضهم لوجودها.

وأضافت الوزارة أن الميليشيات ملأت المزارع والطرق والمناطق السكنية بالألغام والعبوات الناسفة المموهة كأشكال من الطبيعة، وذلك من دون أن ترسم خرائط لمواقعها.

وذكرت أن تلك الألغام تقتل المدنيين الأبرياء، وحتى الحيوانات لم تسلم منها، رغم أن اتفاقيات الأمم المتحدة حرمت استخدام الألغام المضادة للأفراد.

وأكدت أن الألغام تهدد أرواح الأبرياء في الضالع وتعز والحديدة والمحافظات الأخرى التي خضعت للحوثيين.

وأكدت أن إيران تزود الحوثيين بالألغام، وتدربهم على صناعتها، بما في ذلك الألغام المموهة التي يتضاعف خطرها على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.