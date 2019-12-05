مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة جنوب الحديدة

المصدر: الحديدة ولحج - وكالات

قتل خمسة أطفال يمنيين في انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة غرب اليمن، فيما تم تفكيك أربعة ألغام حوثية مضادة للدروع بمنطقة كهبوب في محافظة لحج.

وأفادت مصادر محلية بمقتل خمسة أطفال أثناء عبثهم بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق بمديرية الدريهمي، وذكرت المصادر أن الأطفال هم: «عبدالسلام عبدالله مسعود (سبع سنوات)، وأماني عمر صغير (سبع سنوات)، ومراد أحمد مشروعي (ثماني سنوات)، وعبدالله مسعود (ثماني سنوات)، وسيد عمر يحيى (13 سنة)»، وذلك بحسب ما ذكر مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في اللواء الثالث (حزم)، إن أربعة ألغام مضادة للدروع جرى نزعها وتفكيكها من قِبل فريق خبراء الألغام والعبوات الناسفة، بمنطقة كهبوب بمحافظة لحج، كانت الميليشيات الحوثية زرعتها في طريق عام بوقت سابق.

وذكر المصدر أن فريق خبراء تفكيك ونزع الألغام يبذل جهوداً كبيرة بشكل متواصل في تنفيذ أعمال مسح للمنطقة، وتطهيرها من أي ألغام أو أجسام غريبة، بهدف تأمين الطرقات وتسهيل وتأمين تنقلات المواطنين اليمنيين، وحماية ممتلكاتهم كواجب إنساني ووطني.

وأوضح أن فريق الخبراء استطاع، خلال الفترات الماضية، منذ تحرير كهبوب وباب المندب، نزع المئات من الألغام والعبوات والمتفجرات التي زرعها الحوثي في تلك المنطقة الشاسعة، لافتاً إلى أن الألغام الحوثية خلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية في المنطقتين.