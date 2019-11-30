اشتباكات بين أجنحة ميليشيات الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهد محيط مطار صنعاء الدولي، بالعاصمة اليمنية، مواجهات مسلحة بين أجنحة ميليشيات الحوثي الانقلابية في جهازي «الأمن السياسي» (الاستخبارات)، و«الأمن الوقائي»، وهما البديل الميليشياتي لأجهزة الأمن ذات الطابع الاستخباراتي، على خلفية مسؤولية استلام الأسرى الذين تم إطلاقهم من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكد مصدر، في مطار صنعاء، اندلاع مواجهات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والآلية، بين عناصر من الجهازين، مسنودين من عناصر تابعين للأمن القومي، المسؤولين أصلاً عن مطار صنعاء، على خلفية أحقية ومسؤولية من يستلم الأسرى المحررين من قبل التحالف العربي، والذين وصلوا الخميس الماضي إلى المطار على متن ثلاث طائرات، وبلغ عددهم 120 من أصل 200 أسير حوثي، كان التحالف صرح بعزمه إطلاق سراحهم.

ولفت المصدر إلى أن «الأمن الوقائي» يسعى للسيطرة والتحكم في مطار صنعاء. في المقابل، الجناح السياسي للجماعة يريد تحقيق مكاسبه السياسية عبر جهاز الأمن السياسي، الذي يزعم أنه المخول إدارة مطار صنعاء.