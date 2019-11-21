مقتل 3 مدنيين بانفجار لغمين حوثيين في البيضاء وتعز

المصدر: البيضاء وتعز ـ وكالات

لقي ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، مصرعهم بمحافظتَي تعز والبيضاء في اليمن، إثر انفجار لغمين زرعتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب مدنيان بجروح خطيرة بانفجار لغم ثالث في مدينة المخاء.

واستشهد مدنيان بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مقتل عبدربه راكن عبدربه الوهبي، ومحمد ناصر عبدربه الوهبي، في منطقه عبل الوهبية، إثر انفجار اللغم الذي أودى بحياتهما على الفور.

وفي تعز، قتلت امرأة وأصيب زوجها بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في مديرية ذوباب، غرب المحافظة، خلال مرورهما في طريق فرعي مؤدٍّ إلى منزلهما.

وقال مصدر طبي في مستشفى المخاء إن مواطناً يمنياً عمره 60 عاماً أصيب بجروح، فيما قتلت زوجته إثر انفجار لغم فردي حوثي، أثناء مرورهما في طريق فرعي بمنطقة المعقر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المخاء الميداني للعلاج، كما أصيب مدنيان بجروح، حالة أحدهما خطيرة، بانفجار لغم زرعه الحوثيون في مدينة المخاء غرب تعز.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية حولت الساحل الغربي لليمن إلى أكبر حقل مزروع بالألغام، كما لاتزال الألغام تشكل عائقاً أمام عودة المهجرين والنازحين إلى قراهم.