انفجار عبوة ناسفة في الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

انفجرت عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الطريق الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة، جنوب محافظة الحديدة، أمس، وقالت مصادر محلية إن عناصر الميليشيات تسللت وزرعت العبوة في الخط الترابي الوحيد الذي يربط المديريتين، والذي يسلكه المواطنون الداخلون والخارجون من المديرية لقضاء حوائجهم اليومية.

وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور المواطنين اليمنيين بسياراتهم، من وإلى مديرية التحيتا، من دون وقوع أي خسائر بشرية.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة، أحبطت، مساء أول من أمس، محاولة تسلل لمسلحي الحوثي، صوب مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، استهدفت زرع عبوات ناسفة في طريق ترابي. وقال المصدر إن عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل والتقدم نحو الطريق الترابي، جنوب التحيتا، لزرع العبوات الناسفة، وقامت القوات المشتركة بعملية رصد لتلك العناصر، وتعاملت معها فوراً بكل قوة وحزم محبطة محاولة التسلل.