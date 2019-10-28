«الهلال» تنظِّم العرس الجماعي الخامس في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

نظّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الـ19 على مستوى اليمن والخامس بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منه 200 شاب وفتاة، ضمن الأعراس الجماعية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم استقرار الشباب اليمني.

حضر مراسم الزواج وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، المهندس محمد العمودي، وعدد من المسؤولين اليمنيين، وممثل الهلال الأحمر في حضرموت حميد راشد الشامسي، الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة به، إلى جانب العرسان وأسرهم ومعارفهم، وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، في تصريح بهذه المناسبة، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الأشقاء في اليمن من الدعم والمساندة في جميع المجالات، واستمراراً لجهودها في تحسين جودة الحياة، ودعم الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية.

ولفت الفلاحي إلى أن الهيئة تواصل جهودها، للعام الثاني على التوالي، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في 11 محافظة، وتوسيع مظلة المستفيدين منها في اليمن، برعاية سموه، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسّد إلمام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية.

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن الأعراس الجماعية التي تنظمها الهيئة في اليمن بتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل على تعزيز النسيج الاجتماعي، وتمتين الروابط العائلية، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة.

ونوه الفلاحي إلى أن الشباب يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع اليمني، لذلك جاءت المبادرة تعبيراً صادقاً عن مكانتهم في توجهات الدولة الخيِّرة على الساحة اليمنية.

ووسط أجواء احتفالية بهيجة، ألقى ممثل الهيئة في حضرموت، حميد راشد الشامسي، كلمة الهلال الأحمر خلال مراسم العرس الجماعي، نقل عبرها تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة للعرسان وأسرهم والمجتمع المحلي في حضرموت، مؤكداً أن محافظة حضرموت شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة تنموية كبيرة، بفضل المشروعات التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجالات التنموية كافة. وقال إن حضرموت حظيت بنصيب وافر من الأعراس الجماعية التي يجري تنظيمها في اليمن، ويعتبر هذا الزواج الخامس خلال عامين.

إلى ذلك، ألقى المهندس محمد العمودي كلمة السلطة المحلية بالمحافظة، وأعرب فيها عن شكر وتقدير محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأعراس الجماعية في اليمن، مؤكداً أن هذه المبادرة الكريمة من سموه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب.

وأشاد بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية، التي لم تنقطع عن المحافظة خلال السنوات الماضية.

من جانبهم، عبّر العرسان عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق حلمهم بالاستقرار والحياة الكريمة، ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة، التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة، التي وضعتهم نصب عينيها، وفي مقدمة أولوياتها.

العرس الجماعي الـ19 على مستوى اليمن والخامس بمدينة المكلا استفاد منه 200 شاب وفتاة.