العين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، العرس الجماعي ضمن أفراح الإمارات لـ191 عريساً من أبناء منطقة العين، والذي أُقيم اليوم في قلعة الجاهلي، وسط أجواء احتفالية جسّدت قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وحضر العرس الجماعي سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وأنجاله؛ والشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان؛ والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين؛ والشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان؛ إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان المنطقة، وأقارب العرسان، وجمع من المدعوين والمهنئين.

الأعراس الجماعية تُمثِّل إحدى المبادرات المجتمعية الداعمة للشباب في بداية حياتهم الأسرية. (WAM)

وتضمَّن العرس الجماعي، الذي نظَّمته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومبادرة ”مديم“ التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، عدداً من الفقرات والفعاليات التراثية، شملت الأهازيج التراثية وعروض الفنون الشعبية وإلقاء القصائد، إلى جانب عرض جوي، في أجواء عكست أصالة الموروث الإماراتي وقيمه الاجتماعية الراسخة.

وهنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية تنعم بالسكينة والسعادة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في تأسيس أسر متماسكة تقوم على المودة والرحمة، بما يعزز الترابط الأسري ويسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

كما أكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المتواصل على دعم أبناء الوطن وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة ومتماسكة، تُشكِّل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والازدهار، وتسهم في ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على المودة والرحمة والتكافل الاجتماعي.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي انسجاماً مع مستهدفات ”عام الأسرة 2026“، الذي يسلّط الضوء على مكانة الأسرة ودورها المحوري في بناء المجتمع، ويعزز القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الترابط والتراحم والتكافل.

تضمَّن العرس الجماعي عدداً من الفقرات والفعاليات التراثية. (WAM)

كما تجسّد هذه المناسبة الحرص على تشجيع الشباب على الزواج، وتيسير متطلباته وتخفيف الأعباء المرتبطة به، وترسيخ ثقافة الزواج القائم على الاعتدال والتيسير، بما يدعم تأسيس أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة.

وبهذه المناسبة، تقدّم شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للشباب الإماراتي، وحرصها على توفير مقومات الحياة الأسرية المستقرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف الزواج، مؤكِّداً أن الأسرة المتماسكة تُشكِّل الركيزة الأساسية لتقدم دولة الإمارات وازدهار مجتمعها، والأساس لبناء مجتمع مترابط وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء.

وقال إن الأعراس الجماعية تُمثِّل إحدى المبادرات المجتمعية الداعمة للشباب في بداية حياتهم الأسرية، وتسهم في تشجيعهم على الزواج وتيسير متطلباته، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الاعتدال والتكافل الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتعزيز استقرار الأسرة ودورها المحوري في تنشئة الأجيال والمحافظة على الهوية الوطنية.

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على تشريفه الحفل ومشاركتهم فرحتهم، مؤكِّدين أن حضور سمو الشيوخ لهذه المناسبات الاجتماعية يجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة بأبناء الوطن، ويعكس اهتمامها المتواصل باستقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها.

كما ثمّن الحاضرون هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في تيسير الزواج وتخفيف أعبائه، وتمنح الشباب بداية مُيسّرة لحياتهم الزوجية، بما يشجّعهم على تأسيس أسر جديدة ومستقرة، ويعزز التماسك المجتمعي، ويرسّخ قيم المودة والرحمة والتكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.