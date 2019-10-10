الإمارات تقدّم 80 طناً من المساعدات لسكان الأحياء الغربية بالمكلا

المصدر: الحديدة والمكلا - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة 80 طناً و800 كيلوغرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، كما قدمت دولة الإمارات، شحنة أدوية جديدة لمصلحة مركزين صحيين في محافظة الحديدة ضمن الدعم الإماراتي المتواصل والمدروس للقطاع الصحي بالساحل الغربي لليمن.

وتفصيلاً، قدمت دولة الإمارات 1000 سلة غذائية تحوي 80 طناً و800 كيلوغرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة.

وتأتي هذه المساعدات التي قامت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيعها، في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر اليمنية التي تعاني أوضاعاً صعبة.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2019 «عام التسامح» بلغ 30 ألفاً و244 سلة غذائية تزن 2443 طناً استفاد منها 151 ألف شخص ينتمون إلى الأسر غير القادرة والمتضررة في محافظة حضرموت.

إلى ذلك، قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شحنة أدوية جديدة لمصلحة مركزين صحيين في محافظة الحديدة، ضمن الدعم الإماراتي المتواصل للقطاع الصحي بالساحل الغربي.

وجرى تسليم الشحنة التي تضمنت كميات جديدة من الأدوية والمحاليل الطبية لمركزي التعفاف بمديرية التحيتا وقطابة بمديرية الخوخة، من قبل الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر بحضور نائب مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة، الدكتور عبدالعزيز منصر، الذي أشاد بجهود «الهلال» المتواصلة في دعم القطاع الصحي بالمديريات المحررة بمحافظة الحديدة.

وثمن مدير مكتب الصحة في التحيتا، الدكتور حسن أهيف، ومدير مكتب الصحة في الخوخة، الدكتور عبدالله زهير دوبلة، الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات، الذي مكّن المراكز والوحدات الصحية في المديريتين من استمرار عملها وبقائها مفتوحة لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين اليمنيين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة من الأدوية للساحل الغربي، تُعد السابعة من نوعها خلال الشهرين الماضيين، وشملت دعم القطاع الصحي بمديرية المخا في محافظة تعز، ومديريات الخوخة وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة، وذلك ضمن حملة الاستجابة السريعة والمتواصلة من قبل هيئة الهلال الأحمر لمواجهة ومكافحة الأوبئة.

- الإمارات قدّمت 7 دفعات من الأدوية للساحل

الغربي، خلال شهرين ضمن حملة الاستجابة

السريعة.

- 30

ألف سلة غذائية

قدمتها الإمارات

لمحافظة حضرموت

منذ بداية

عام التسامح.