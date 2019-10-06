جوها يتسلم مهام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

تسلم الجنرال أبهيجيت جوها، أمس، مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في مدينة الحديدة، للإشراف على عملية إعادة الانتشار، ووقف إطلاق النار بالمدينة.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها، الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».

وأوضح غريفيث أنه يتطلع للعمل مع الجنرال جوها من أجل تطبيق الاتفاق، متمنياً له كل التوفيق. ويعد جوها ثالث مسؤول أممي يتسلم رئاسة لجنة المراقبة الدولية في الحديدة، منذ مشاورات السلام التي عقدت بالسويد في ديسمبر الماضي. وكان غوتيريس قد أعلن، سبتمبر الماضي، تعيين قائد عسكري هندي متقاعد لرئاسة البعثة الأممية في الحديدة.