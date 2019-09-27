أبوالغيط يحذر من استخدام إيران ميليشيات الحوثي ورقة ضغط

المصدر: القاهرة - وكالات

حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إيران وميليشيات الحوثي المسؤولية الأساسية عن تفاقم الأزمة الإنسانية اليمنية، مشيراً إلى أن طهران تستخدم الحوثي ورقة ضغط في الصراع مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبوالغيط أكد، خلال اللقاء، أن التدخلات الإيرانية في اليمن أطالت أمد الصراع، وجعلته أكثر استعصاء على الحل.

وقال المصدر إن أبوالغيط شدد على خطورة ما تقوم به إيران باستخدام الميليشيات الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع الولايات المتحدة، مُحملاً إيران والحوثيين المسؤولية الأساسية عن تفاقم معاناة الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية هناك.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة اليمنية، مع التركيز على الجهود الجارية من أجل إحياء العملية السياسية، وخفض التصعيد، واستعادة السلام والشرعية لليمن.

وأضاف أن أبوالغيط شرح للمبعوث الأممي، خلال اللقاء، موقف الجامعة المتمثل في قرار مجلس الجامعة، الذي اعتمد في ١٠ سبتمبر الجاري، وهو الموقف الثابت الذي يدعم أيضاً وحدة التراب اليمني وتكامله الإقليمي، وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية بالدولة، والحيلولة دون تحول اليمن إلى منصة تهديد لجيرانه.

وأوضح البيان أن أبوالغيط استمع من المبعوث الأممي إلى آخر مستجدات جهوده في الوساطة، خصوصاً في ضوء العرض أحادي الجانب من طرف الحوثيين بوقف الهجمات ضد السعودية، وما قد ينطوي عليه هذا الأمر من فرص لإحلال السلام في اليمن.

ونقل المصدر عن الأمين العام قوله: «من الضروري اختبار كل فرصة للسلام، وإن ما يهم في هذا الصدد هو أفعال الحوثيين لا أقوالهم».