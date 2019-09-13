إشادة يمنية بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام «مسام»

المصدر: مأرب - سبأنت

اطلع وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، خلال استقباله، أمس، مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام)، أسامة القصيبي، وعدداً من الفريق العامل بالمركز، على جهود المركز والأنشطة والبرامج التي يقوم بتنفيذها لنزع الألغام والمتفجرات التي تقوم بزراعتها الميليشيات الحوثية المتمردة، في مختلف المناطق والهيئات والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بطرق عشوائية، لاستهداف المدنيين، في انتهاك للقوانين الإنسانية والدولية.

وأشار وزير الدفاع، في اللقاء الذي حضره نائب رئيس هيئة العمليات الحربية، اللواء الركن ناصر الذيباني، ومدير دائرة الهندسة العسكرية، العميد الركن عبدالله الحيدري، إلى أن الجهود التي تبذلها الفرق الميدانية أسهمت في إنقاذ أرواح المواطنين، حيث تسببت تلك الجرائم في سقوط عشرات المواطنين، وعدد من النساء والأطفال، وجرح وإعاقة آخرين، مؤكداً التزام القوات المسلحة اليمنية بالقوانين والمواثيق والاتفاقات المتعلقة بالألغام.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية العسكرية مستمرة في تفكيك المتفجرات التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الطرق العامة والمدارس والمؤسسات، والعمل على معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم، مثمناً جهود المركز في تدريب وتأهيل الفرق الهندسية التابعة للجيش، وخبراء نزع الألغام، بما يسهم في رفع كفاءتهم، وتقليل حجم الخسائر من الفرق الميدانية التي تقوم بتفكيك الألغام.