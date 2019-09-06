مسيرات يمنية حاشدة في «مليونية الوفاء» لتحالف دعم الشرعية

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات اليمن، في تظاهرات حاشدة بعنوان «مليونية الوفاء»، وذلك ضمن يوم الوفاء للتحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، توافد الآلاف حاملين أعلام وصور قادة السعودية والإمارات، للتعبير عن الشكر لما قدمته الدولتان للمحافظات المحرّرة منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم.

ووصل عشرات الآلاف من أبناء لحج وأبين والضالع إلى العاصمة عدن لإحياء مليونية الوفاء للتحالف العربي لدعم الشرعية.

وشارك في التظاهرات جميع الفئات من الكبار والصغار، حاملين أعلام وصور حكام السعودية والإمارات، للتعبير عن الشكر لما قدموه للمحافظات المحررة منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم.

كما وصلت إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت الحشود من محافظة المهرة وشبوة وبقية مناطق وادي حضرموت للمشاركة في مليونية الوفاء للتحالف.

وفي مدنية حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، خرجت مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجزيرة، حيث جابت المسيرة شوارع حديبو، وهتفت للتحالف العربي، ورفعت أعلام وصور قادة دولة الإمارات والسعودية، ونددت بالحملات الإعلامية التي تستهدف دور التحالف في اليمن، ضمن «عاصفة الحزم»، كما حيت دور التحالف في الحرب ضد ميليشيات الحوثي في مكافحة الإرهاب.

وشاركت في المسيرة شخصيات اجتماعية، ومسؤولون في المحافظة، ورجال قبائل سقطرى، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في الجزيرة. وخرجت أيضاً مسيرة نسائية تحمل أعلام دولة الإمارات، التي كان لها دور تنموي كبير في سقطرى خلال السنوات الماضية. وكان وسم #مليونية_الوفاء قد اجتاح موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعبيراً عن الشكر والوفاء من الشعب اليمني في الجنوب لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكل لما قدمته الدولتان من تضحيات.

وعبر المغردون عن وفائهم لما قدمه «التحالف العربي» لمساعدة اليمن.