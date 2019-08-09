الميليشيات تنفذ اختطافات بحق المدنيين في الحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية على اختطاف عدد من المدنيين في محافظة الحديدة، ونقلهم إلى مناطق مجهولة حسب ما أفادت مصادر محلية.

وقالت المصادر، إن اختطافات الميليشيات استهدفت الشباب العائدين من العاصمة المؤقتة عدن، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الميليشيات قامت بدهم عدد من المنازل واختطفت الشباب الموجودين فيها.

وبحسب المصادر، فإن الاختطافات تركّزت على منطقة الربصة بمدينة الحديدة، وتم اختطاف ستة مواطنين، على الأقل، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، كما أبلغ سكان محليون عن عن حالات مشابهة في أحياء ومناطق أخرى بالمدينة.

ودعت مصادر حقوقية إلى رصد وتوثيق حملات الاختطافات والاعتقالات خارج القانون، التي تنفذها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين العائدين من عدن على خلفية الأحداث الأخيرة، وحمّلت الميليشيات المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.