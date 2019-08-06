الإمارات تزود الضالع بـ 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية

المصدر: عدن - وام

أغاثت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، فيما وصلت إلى مطار عدن الدولي، أول من أمس، طائرة شحن إماراتية تحمل 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع.

وأوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، علي الكعبي، الذي كان في استقبال الطائرة بمطار عدن، أن شحنة الأدوية هذه سيتم إرسالها لدعم مستشفيات محافظة الضالع، منوهاً بأن هذا الدعم يأتي بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع، مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف.

وأولت دولة الإمارات، محافظة الضالع أهمية خاصة، وقدمت لها مختلف أشكال الدعم الطبية والصحية والإغاثية، وسبق وزودت مستشفى النصر العام بـ655 أسطوانة أوكسجين، وتقديم مواد ومعدات طبية على أربع مراحل، كما أرسلت الإمارات أدوية ومستلزمات طبية عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، وأيضاً دعماً عبر منظمة الصحة العالمية، وإرسال ما يزيد على 60 جريحاً، لتلقي العلاج في الخارج.

وتحرص الإمارات على دعم القطاع الصحي في المدن اليمنية المحررة، ولا يقتصر الدعم على تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية، بل يشمل مساعداتها أيضاً بإنشاء وصيانة المراكز الصحية والمستشفيات.

إلى ذلك، أغاثت دولة الإمارات، المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية. وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات تحوي مكونات الغذاء الرئيسة، وجهزت مخيمات إيوائية للمتضررين من السيول، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الصعد، لمساعدة الأشقاء في اليمن، وتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق التوزيع التابع لهيئة الهلال الأحمر بتوزيع 800 سلة غذائية، بمعدل 64 طناً، مستهدفة 4720 شخصاً من سكان منطقة خورة، كما تم تجهيز مخيمات إيوائية لعدد من المواطنين اليمنيين، الذين تضررت منازلهم جراء تدفق السيول الجارفة.

تأتي هذه المساعدات في إطار النهج الإنساني وجهود الإمارات المتواصلة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

وعبر المستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير، واللفتة الإنسانية التي ستسهم في تخفيف معاناتهم، وسط الظروف المعيشية الصعبة، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر، منذ بداية العام، بلغ 29 ألفاً و468 سلة غذائية، استهدفت 135 ألفاً و319 شخصاً، من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

• 135 ألف يمني استفادوا من مساعدات «الهلال» في شبوة، منذ بداية 2019.