«الهلال» تشارك في جمع الألعـــــاب لأطفال اليمن

المصدر: العين - وام

شاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع العين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في تنفيذ المبادرة الإنسانية التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منذ أسبوعين، لجمع ألعاب من تبرعات أطفال الإمارات إلى إخوانهم أطفال اليمن.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، إن هذه المبادرة التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تلقى تجاوباً كبيراً من أطفال الإمارات ومن المؤسسات المجتمعية في الدولة.

وأضافت أن صناديق جمع الألعاب تنتشر أمام المراكز التجارية والمولات في جميع أنحاء الدولة، وقد تم جمع آلاف الألعاب لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع العين تجاوبت مع هذه المبادرة الإنسانية وبدأت أمس بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حث الأطفال على جمع الألعاب.

وأوضحت أنه تم وضع صندوق أمام الجيمي مول بمدينة العين، ليقوم الأطفال بشراء الألعاب والتبرع بها لإخوانهم أطفال اليمن، من خلال المبادرة التي تستمر حتى الخميس المقبل، وتستهدف بالتعاون مع الهلال الأحمر جمع سبعة أطنان من الألعاب في مدينة العين.

من جانبها، قالت عضو المجلس الاستشاري للأطفال، وديمة جمعة الدرمكي، إن هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإدخال البهجة والسرور على أطفال اليمن، ومشاركتهم أفراح العيد من خلال تبرع الأطفال المواطنين والمقيمين بألعابهم في الصناديق المخصصة لذلك من أمام مركز الجيمي مول.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في عام التسامح وتحقق الأهداف النبيلة لأطفال الإمارات من المواطنين والمقيمين في دعم إخوانهم أطفال اليمن.

وكانت هذه المبادرة قد بدأت قبل أسبوعين في عدد من إمارات الدولة، وتستهدف جمع أكبر عدد ممكن من الألعاب ونقلها بطائرة خاصة إلى أطفال اليمن، حيث سيذهب وفد من أطفال الإمارات ليوزعوا الألعاب على إخوانهم في اليمن تعبيراً عن الحب والتقدير لهم والتخفيف عنهم في الظروف التي تمر بها بلادهم.

• 7 أطنان من الألعاب تستهدف المبادرة جمعها في «العين» لنقلها بطائرة خاصة إلى اليمن.