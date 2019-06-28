التحالف يُسقط طائرة مسيّرة حوثية في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة مُسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المملكة العربية السعودية، فيما واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها العسكرية في جبهات الضالع وسط اليمن، وسط استمرار الميليشيات تصعيدها العسكري في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن مساء أول من أمس، اعتراض وإسقاط طائرة مُسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المملكة العربية السعودية، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: «في تمام الساعة 22:20 من مساء الأربعاء، تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية».

وأضاف المتحدث أن الحوثيين يستمرون في إطلاق الطائرات بدون طيار «لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين».

وأكد المالكي «استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة» ضد الحوثيين و«تحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وفي الحديدة أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية على قصف الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، واستهدفت مستشفى 22 مايو في جريمة جديدة ترتكبها ضد المدنيين، وهذه المرة ضد المرضى، حيث اشتعلت النيران في المستشفى جراء القصف، ما اضطر الطاقم الطبي لإخلاء المرضى ونقلهم إلى غرف أخرى غير مجهزة بالمعدات الطبية.

وأكد مصدر طبي أن القصف أدى إلى اندلاع حريق هائل في الطابق الثاني لمستشفى 22 مايو داخل مدينة الحديدة جراء قصف مباشر من قبل الميليشيات الحوثية، ما زاد من معاناة المرضى ومرتادي المستشفى، لافتاً إلى عدم وجود أي خسائر بشرية وإنما اقتصرت الأضرار على الجانب المادي.

كما استهدفت الميليشيات الأحياء والقرى السكنية شمال مديرية حيس بالأسلحة الرشاشة والقناصة بشكل مكثف، وفقاً لمصدر في قوات العمالقة، لفت إلى أن عدداً من قناصة ميليشيات الحوثي تمركزوا في المرتفعات المطلة على أحيائهم وقراهم السكنية، وباشروا بإطلاق النار بشكل عشوائي صوب منازل السكان.

وأوضح أن حالة من الخوف والذعر سادت صفوف الأهالي الآمنيين في منازلهم، لاسيما النساء والأطفال منهم، حيث تتعمد الميليشيات بهذه الاعتداءات قتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم.

كما استهدفت الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة مواقع ألوية العمالقة في مديرية حيس، وكثفت عمليات القصف والاستهداف على مواقع متفرقة تابعة لألوية العمالقة في المديرية نفسها لساعات طويلة دون توقف. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات استخدمت في القصف القذائف المدفعية وقذائف الهاون، وأسلحة البيكا والدوشكا والـ 12.7، بالإضافة إلى قصف مواقع أخرى بقذائف «بي 10» وقذائف «آر بي جي».

واستخدمت الميليشيات عتاداً وأسلحة ثقيلة كانت دفعت بها ضمن قوات كبيرة من زبيد قبل يومين باتجاه منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بما فيها صواريخ كاتيوشا، وشنت هجمات تصعيدية متواصلة وغير مسبوقة وبكل الأسلحة بما فيها تلك التي استقدمتها أخيراً من زبيد.

كما شهدت تخوم الجبلية مواجهات مسلحة بين قوات العمالقة وقوات اللواء 20 من جهة وميليشيات الحوثي من جهة ثانية، عقب هجوم شنته الميليشيات من اتجاهين في محاولة منها للتوغل وسط المنطقة تحت تغطية نارية مكثفة وقصف عنيف بالقذائف المدفعية والصاروخية.

وتمكنت القوات من التصدي للهجوم الحوثي على كل المحاور وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي الضالع شهدت جبهة حجر مواجهات واشتباكات وصفت بالأعنف في اتجاه منطقة سليم، ما خلف قتلى وجرحى في أوساط الميليشيات التي فر عدد من عناصرها إلى مناطق شرق محافظة إب.

وكانت معارك عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة والميليشيات في ثلاث قطاعات بغرب محافظة الضالع، تمكنت خلالها القوات المشتركة من إحراز تقدم كبير غرب حجر والقفلة وشخب، بحسب مصادر ميدانية، أكدت أن القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية تمكنت من السيطرة على عدد من التباب المحاذية لمناطق باجة والريبي، فيما تكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد، إذ لقي تسعة منهم مصرعهم وتدمير عربة عسكرية تابعة لهم.

وفي الجبهة الشرقية والشمالية، صعدت ميليشيات الحوثي من القصف على أحياء زيد الموشكي والشماسي، ووصلت بعض المقذوفات الحوثية إلى المدينة القديمة.

وفي الجوف، أكد مصدر عسكري تمكن قوات الجيش من إفشال محاولة تقدم وهجوم للميليشيات في جبهة المتون بمساندة مقاتلات التحالف التي استهدفت تعزيزات وتحركات حوثية في المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

وفي حجة تمكنت القوات اليمنية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من إفشال هجوم للميليشيات على مواقعها غرب مثلث عاهم، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من العناصر المهاجمة.

- ميليشيات الحوثي الإيرانية تواصل انتهاكاتها بقصف

الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة.