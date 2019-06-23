قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في صعدة والبيضاء وتواصل تقـــدمها بالضالع

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الشرعية في اليمن تقدمها في جبهات شمال وغرب الضالع، وحررت مواقع جديدة في صعدة والبيضاء، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات على تعزيزات للميليشيات في جبهات عدة، بينها صعدة وحجة والضالع.

فيما تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إفشال هجوم لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الساحل الغربي.

وتفصيلاً، أفشلت القوات اليمنية المشتركة من هجوماً للميليشيات باتجاه الجبلية جنوب شرقي الحديدة، وقال الناطق باسم ألوية العمالقة في الساحل الغربي، مأمون المهجمي، إن الميليشيات استخدمت مختلف أنواع القذائف والأسلحة في الهجوم، وقامت مجاميع حوثية بالهجوم من الجهة الشرقية الشمالية، بينما حاولت عناصر أخرى التسلل من الجهة الجنوبية الشرقية بالتزامن، في محاولة للتقدم باتجاه الخط الساحلي، لكن القوات المشتركة تصدت لهم، وكبدتهم خسائر كبيرة.

وجاءت محاولة الهجوم بعد سلسلة من الهجمات المتتالية التي شنتها الميليشيات خلال الأيام الأخيرة، ضمن مخططها للتصعيد الشامل في الحديدة، غير أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها.

وقامت الميليشيات بحشد مزيد من العناصر المدججين بالأسلحة والعتاد العسكري إلى تخوم مديرية التحيتا جنوب الحديدة خلال اليومين الماضيين، وذكرت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة أن عمليات الحشد هذه سبقها قصف مدفعي وإطلاق نار بمختلف أنواع الأسلحة.

واستشهد مدني برصاص الميليشيات في إحدى النقاط التابعة لها، جنوبي محافظة الحديدة، وذكرت مصادر محلية أن عناصر الميليشيات المتمركزين، في نقطة «دهمش» جنوب مديرية حيس، طلبوا أموالاً من سائق شاحنة، لكنه رفض فأطلقوا النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي الضالع تمكنت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية من تنفيذ عملية عسكرية واسعة، على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في محيط مديرية قعطبة، شمالي المحافظة، وتمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة في منطقة الزبيريات، وذكرت مصادر ميدانية أن العملية العسكرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما فر بقية عناصر الحوثي من المواقع المحررة مخلفين عتاداً عسكرياً غنمته القوات المشتركة، وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تستعد للتقدم نحو محافظة إب، بالتزامن مع استقدام الميليشيات لتعزيزات كبيرة إلى محيط منطقة الفاخر.

وأكدت المصادر تمكن وحدات من الجيش اليمني والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من السيطرة على ما تبقى من منطقة شخب وأجزاء من الزبيريات، بعد مباغتتها الحوثيين المتمركزين في تلك المناطق من جهة جبهة الريبي التابعة لمنطقة حجر، وقامت بتأمينها والتقدم نحو مناطق جديدة.

وأوضحت المصادر، أن وحدات من القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على تبة اللغامات بعد معارك خلفت 25 قتيلاً وجريحاً في صفوف الميليشيات، فيما تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات عسكرية للميليشيات في معسكر الجب في حجر.

وقامت الميليشيات بتفجير جسر سليم في طريق الفاخر، ما أدى إلى قطع الطريق، وتعذر المرور عبره من قبل سكان المناطق الواقعة شرق إب نحو الضالع والجنوب، في حين أفشلت القوات المشتركة محاولة تقدم للحوثيين باتجاه موقعي المشاريح وحبيل الفرخ شمال غرب حجر، كما فجرت الميليشيات جسور منطقة «قردح - مريس»، وجسراً في منطقة المعزوب بمديرية قعطبة، والجسر الرابط بين الحقب ودمت.

وفي البيضاء، أحرزت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية تقدماً جديداً في جبهة قانية شمالي المحافظة الواقعة وسط اليمن، عقب معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي لليوم الرابع على التوالي، وتمكنت من تأمين مناطق «حوران، ونمران، وسليل، وأغوال، والشعير، وبيوت الجدعان، وبيوت الهنادية، وتبة الطيارة»، بعد استكمال تحريرها في العملية العسكرية التي أطلقها الجيش قبل أيام، بمساندة التحالف العربي، وتمكنت قوات الشرعية من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، وعدد من المواقع المحيطة بها، وسط تراجع الميليشيات وفرارها إلى مناطق أخرى بعد تكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف، أمس، غارات جوية استهدفت تجمعات ومعدات تابعة لميليشيات الحوثي في قرية القائم بمديرية عبس شمال محافظة حجة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وفي صعدة لقي القيادي الحوثي المدعو عبدالله صالح سار مصرعه مع ثمانية من مرافقيه بغارة لمقاتلات التحالف، استهدفت تعزيزات للميليشيات في مديرية رازح الحدودية، التي تشهد معارك عنيفة منذ يومين، بين الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وذكرت مصادر ميدانية في صعدة أن الجيش تمكن من تحرير والسيطرة على تبة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في رازح غرب صعدة، بعد معارك ضد الميليشيات، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

ولقي سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية بينهم ثلاثة من القيادات مصرعهم، أمس، في مواجهات مع الجيش اليمني شرقي تعز، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي، العقيد منصور حزام، قوله إن المواجهات التي شهدتها جبهات شرق تعز أدت إلى مقتل قائد الميليشيات في جبهة الأمن المركزي المدعو (أبوعلي)، ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي، قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة آخرين، وأصيب العشرات من العناصر الحوثية المسلحة بالقرب من معسكر الأمن المركزي.

• مصرع 7 حوثيين بينهم 3 قيادات في مواجهات مع الجيش اليمني شرقي تعز.

• إفشال هجوم حوثي في الساحل الغربي.. والميليشيات تفجر جسوراً عدة في الضالع.