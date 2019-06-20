الميليشيات تمنع تفريغ مساعدات أممية في الحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر ملاحية عن استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على سير العمل في موانئ الحديدة، وهو ما يؤكد مسرحية الانسحاب التي قامت بها الميليشيات في مايو الماضي وتسليمها الميناء لقوات موالية لها. وذكرت المصادر أن الميليشيات منعت الباخرة SK FRIENDSHIP التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من تفريغ مساعدات تضم 120 ألف كيس دقيق قمح في ميناء الحديدة، تحت مزاعم أنها «فاسدة»، وذلك بعدما طلبت الميليشيات في وقت سابق أن تتسلم مساعدات نقدية بدلاً عن الغذائية.

ودانت اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، بأشد العبارات، التهديدات الممنهجة وحملات التحريض التي تشنها ميليشيات الحوثي بحق المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن. وأكدت في بيان، أنها قدمت وثائق وتقارير تفصيلية لفريق الخبراء وللمنظمات الدولية تؤكد نهب الميليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية وإعاقة عمل المنظمات.

وكان مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، حذر، الاثنين الماضي، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع، بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، ودعا مدير البرنامج الحوثيين إلى تنفيذ اتفاقات للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بالعمل بشكل مستقل، وقال لمجلس الأمن: «إذا لم نتلقَ هذه التأكيدات فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجياً، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع، وإذا بدأنا التعليق فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد».