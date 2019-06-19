«سلمان للإغاثة» يطالب بالتصدي للانتهاكات الحوثية

المصدر: الرياض - واس

جدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مناشدته الأمم المتحدة والوكالات التابعة والمجتمع الدولي، التصدي لانتهاكات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها أو تتلفها.

وقال المركز في بيان له، أمس، إن إفادة مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، تكشف إعاقة ميليشيات الحوثي توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن، وتؤكد الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني التي طالما استنكرها المركز.

وكان بيزلي قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، أن البرنامج يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.