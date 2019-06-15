السعودية: سنتخذ وتحالف «دعم الشرعية في اليمن» تدابير عاجلة لردع منفذي هجوم مطار أبها

المصدر: نيويورك - وام

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة، وفي الوقت المناسب، لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير، في جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة قبل الماضية، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعلمي قوله: في 12 يونيو 2019، ضرب صاروخ معادٍ، أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث يعبر منها يومياً آلاف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 مسافراً مدنياً من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة إلى طفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخاً من نوع كروز في الهجوم.

وأضاف «تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد على امتلاك هذه الميليشيات الإرهابية أسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451، 2452».

وأردف قائلاً: ستتخذ المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب، لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه ستتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

إدانات دولية لهجوم الحوثيين الإرهابي على مطار أبها

دانت الصين، أمس، الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة «إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية».

كما دانت باكستان بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها «إن باكستان تؤكد مجدداً دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها».

من جانبها، دانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية «إن الحكومة نددت بشدة بالهجوم الإرهابي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم». عواصم - وكالات