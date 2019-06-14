«الجامعة» تدين استهداف الحوثيين مطار أبها

المصدر: القاهرة - وام

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وشدد أبوالغيط في بيان، أمس، على الرفض التام لأي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي. كما شدد على رفضه لمحاولات ميليشيات الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية، بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلباً في أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكد أبوالغيط تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين.