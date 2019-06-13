البرلمان العربي: استهداف مطار أبها جريمة حرب

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف، أمس، مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي أدى إلى إصابة مدنيين أبرياء من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد «جريمة حرب».

وقال السلمي في بيان «إنه يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواءً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية».

وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.