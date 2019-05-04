الجيش اليمني يحرّر معسكر الخــاصة بقعطبة الضالـع ويسـقـط «درون» حوثيـة في حجة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

سيطرت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، على معسكر القوات الخاصة بمدينة قعطبة شمال الضالع، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة متفجرة إيرانية الصنع، تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة. وفيما تمكنت قوات العمالقة والمقاومة المحلية في محافظة البيضاء من صد هجوم واسع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية الزاهر، استمرت الميليشيات الحوثية في إرسال تعزيزات وحشود مسلحة إلى مناطق الساحل الغربي في اليمن.

وتفصيلاً، أكدت مصادر ميدانية في شمال الضالع وسط اليمن، تحرير معسكر القوات الخاصة بمديرية قعطبة بالكامل، مشيرة إلى أن قوات الجيش اليمني ممثلة في اللواء 83، واللواء الرابع والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني وقوات من ألوية العمالقة اليمنية تمكنت من تحرير وتطهير معسكر القوات الخاصة بمنطقة العللة غرب مديرية قعطبة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، تمكنت من إحكام سيطرتها على جميع مناطق مديرية قعطبة القريبة من مديرية السبرة التابعة لمحافظة إب، وسط تهاوي مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأنها سيطرت على منطقة دار القصبة الواقعة بأطراف حمر قعطبة القريبة من مديرية السبرة في إب، كما تمت السيطرة على مناطق المعزوب وشخب وحمر.

وأوضحت المصادر أن سوق قعطبة تمت السيطرة عليه وتأمينه خلال ساعات، وأن الحياة الطبيعية عادت إلى السوق، كما تم تحرير منطقة باب غلق والتباب المحيطة بها، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الإيرانية التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بينها عربات عسكرية نوع «ب إم بي» وأطقم عسكرية، في حين تم أسر 36 من عناصر الحوثي في جبهة قعطبة وحدها.

وأكدت المصادر سيطرة القوات اليمنية على مناطق محيطة بمديرية قعطبة، مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية مستمرة من قبل الحزام الأمني والعمالقة والمقاومة الجنوبية إلى مناطق وجبهات الضالع، لتعزيز الوضع العسكري المشتعل في شمال وغرب المحافظة.

وفي جبهة الأزارق القريبة من ماوية تعز، شهدت منطقة تورصة نزوح عشرات الأسر من مساكنها القريبة بين مناطق التماس العسكرية بين ماوية تعز والأزارق الضالع، على خلفية استمرار المعارك فيها بين الجيش والميليشيات، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن 250 أسرة نزحت بسبب المواجهات في تورصة خلال اليومين الماضيين.

من جانبها، قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة العذارب بين الضالع وإب كانت في طريقها لمساندة عناصرها في جبهات قعطبة ومريس، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.

في الأثناء أسقطت قوات الجيش اليمني، التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، طائرة مسيّرة متفجرة إيرانية الصنع، تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة. أثناء تحليقها أمس فوق المنطقة المحرّرة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصادر عسكرية تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة للميليشيات في منطقة بني حسن، كانت تستهدف أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة، وتم إسقاطها قبيل وصولها إلى هدفها.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة الأممية، واستمرت في إرسال الحشود المسلحة معزّزة بالآليات العسكرية، وقاذفات الصواريخ إلى جبهات الساحل الغربي، في إطار سعيها لتفجير الوضع العسكري في تلك المناطق، والتنصل من اتفاقيات الانسحاب من موانئ الحديدة، وفقاً لمشاورات السويد الأخيرة.

كما واصلت قصفها على مواقع القوات اليمنية المشتركة في مختلف الجبهات، كما استمرت في قصفها واستهدافها الأحياء السكنية في التحيتا وحيس والجبلية والفازة ومنطقة كيلو16 ومدينة الصالح في مدينة الحديدة، إلى جانب قصفها مواقع العمالقة في محيط الدريهمي جنوب الحديدة.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الميليشيات صعّدت من لهجتها العسكرية في الحديدة، وقامت بالتحريض على القوات المشتركة في مساجد المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال صلاة الجمعة.

وفي البيضاء تمكنت قوات العمالقة والمقاومة المحلية من صد هجوم واسع للميليشيات على مديرية الزاهر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن مواجهات مسلحة دارت بين الجانبين في جبهة الحبج في المديرية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

وبحسب المصادر، فإن العمالقة والمقاومة تمكنت من صد الهجوم، وكبدت الميليشيات قتلى وجرحى تم نقل جثثهم على متن ثلاث عربات، فيما استشهد سبعة من أفراد المقاومة والعمالقة وأصيب خمسة آخرون. وأشارت المصادر إلى أنه تم تدمير سبع آليات عسكرية في موقع الأريل بمنطقة قربه، كما تم تفجير إحدى العربات العسكرية للميليشيات بموقع الحصير بالجماجم كانت محملة بالذخائر والعتاد لتعزيز هجوم الميليشيات.

وفي صعدة، تمكنت مدفعية الجيش من قصف مواقع للميليشيات في مديرية رازح الحدودية مع السعودية موقعة في صفوفهم خسائر كبيرة، كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في مديرية منبه، وقصفت مواقع للحوثيين في مديرية مستبأ، وأخرى في منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.