البرلمان العربي يدين الانتهاكات الحوثية ضد النواب اليمنيين

المصدر: القاهرة - سبأنت

دان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بإصدار قرارات دولية تُعاقب مرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفر الحماية لأعضاء المجلس.

وقال البرلمان العربي، في بيان، أمس، إنه يتابع الوضع في الجمهورية اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية.

وأضاف أن «الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب، بناء على الرسالة التي تلقاها البرلمان العربي من رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، تمثلت في فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، خصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الجاري، ومصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية».

وأكد البرلمان العربي أن مثل هذه الجرائم تتنافى مع القانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، محملاً ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان العربي خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني.

وجدد البرلمان العربي مواصلة جهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كل مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن.

- الانتهاكات الحوثية ضد النواب اليمنيين شملت

فرض الإقامة الجبرية، وإجراء محاكمات عبثية،

وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم.