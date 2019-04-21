رابطة «أمهات المختطفين» تطالب بمعاقبة الحوثيين

المصدر: صنعاء - وكالات

طالبت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، الأمم المتحدة، بمعاقبة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بسبب انتهاكها حقوق المحتجزين.

وقال بيان صادر عن الرابطة، أمس: «قلوبنا يملؤها الحزن والأسى في ظل اختطاف وإخفاء أبنائنا في سجون وأماكن احتجاز تتبع جماعة الحوثي المسلحة، واستمرار الاختطاف والتعذيب الذي أودى بحياة العشرات من المعتقلين».

وأضاف البيان أنه «في مساحة من الحرية تكاد تنعدم، رفعنا نحن الأمهات والزوجات أصواتنا، وحملنا على عاتقنا مسؤولية مضاعفة، برعاية أسرنا بعد تغييب عائليها، وبالدفاع عن حقوق ذوينا المختطفين». وتابع البيان: «استطعنا في أقسى لحظات الحرب، وأشرس حملات الاختطاف، مواصلة النضال، مؤمنات بأن حرية أبنائنا وأزواجنا مسؤولية القريب والبعيد والدولة والمواطن».

ودعت «رابطة أمهات المختطفين» اليمنيين جميعاً إلى تحالف وطني واجتماعي وحقوقي وقانوني، تجتمع فيه الجهود لتمكين المختطفين من حقهم بالحرية، ودعت الرابطة في بيانها مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية حقوق الإنسان، ومعاقبة الميليشيات الحوثية التي تنتهك هذه الحقوق.