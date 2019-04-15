«الهلال» تواصل تنظيم الأعراس الجماعية في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من الأعراس الجماعية لـ2200 شاب وفتاة في 11 محافظة يمنية، خلال العام الجاري.

وتتكفل الهيئة بمستلزمات الزواج ومتطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرة النوعية.

ونظّمت هيئة الهلال الأحمر العرس الأول في محافظة سقطرى، الذي اشتمل على 400 زيجة، بحضور وفد من الهيئة أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك، كما حضر المراسم عدد من المسؤولين المحليين في أرخبيل سقطرى، بجانب العرسان وأسرهم ومعارفهم.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن الأعراس الجماعية تأتي ضمن مبادرات الإمارات الإنسانية والاجتماعية على الساحة اليمنية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وقال إن هذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه الزيجات الميمونة، تأتي ضمن مشروع اجتماعي أسري كبير تتبناه دولة الإمارات، بمتابعة من سموه، لدعم استقرار الشباب العربي، وتحقيق حلمه في بناء الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع.

وأشار الفلاحي إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ظل على اطلاع دائم بالأوضاع الإنسانية في اليمن، ويتابع تحركات فرق الهيئة الإغاثية الموجودة هناك، ويوجه دائماً بتعزيز استجابة الهلال الأحمر الإماراتي لمتطلبات الساحة اليمنية، حتى أصبحت الهيئة من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الأكثر وجوداً، والأوسع انتشاراً وسط الأشقاء اليمنيين.

ولفت الفلاحي إلى أن سلسلة الأعراس الجماعية المزمع تنظيمها، تأتي تزامناً مع «عام التسامح 2019»، وضمن استجابة دولة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات والوقوف بجانب الأشقاء اليمنيين، ودعم استقرارهم، وتحسين سبل حياتهم.

وأوضح أن الهيئة أكملت ترتيباتها لتنظيم الأعراس الجماعية تباعاً في 11 محافظة يمنية، تشمل الحديدة وعدن وحضرموت وتعز وأبين والضالع ولحج والمكلا وشبوة والمخا وأرخبيل سقطرى.