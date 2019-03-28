الشرعية تؤكد توفير الدعم للمشروعات الإغاثية والتنموية

المصدر: عدن - سبأنت

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، استمرار الحكومة اليمنية في توفير الدعم والتسهيلات لمنظمات المجتمع المدني للقيام بتنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية في المحافظات كافة، والإسهام في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار.

وشدّد فتح خلال لقائه، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد مؤسسة «صلة» للتنمية، على أهمية تنفيذ برامج دعم سبل العيش والمشروعات كثيفة العمالة في المحافظات المحررة، وتكثيف مشروعات الإغاثة العاجلة في المحافظات التي تشهد أوضاعاً صعبة، مثل مناطق الساحل الغربي وحجة والبيضاء والمحافظات غير المحررة، موضحاً أن الحكومة تعمل على ضمان تنفيذ المشروعات الإغاثية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أبناء الشعب اليمني. واطلع فتح على المشروعات الإغاثية والتنموية بدعم من المانحين، والتي يتم تنفيذها من قبل مؤسسة صلة في عدد من المحافظات، وخطة عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد وفد مؤسسة صلة، استمرار المؤسسة في تنفيذ برامج ومشروعات الإغاثية والتنموية.

إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 250 سلة غذائية تزن 18 طناً و500 كيلوغرام، على النازحين في محافظة مأرب استفاد منها 1500 فرد، كما وزع المركز 1800 كرتونة من التمور للمحتاجين في مديرية المخا بتعز.