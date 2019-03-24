بدعم من الإمارات.. انطلاق حملة الرش الضبابي لمكافحة حمّى الضنك في عدن

المصدر: عدن - وام

انطلقت، أول من أمس، في محافظة عدن، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك.

وقال ممثل «الهلال الأحمر الإماراتي»، محمد الشحي، خلال حضوره حفل التدشين بمبنى الرعاية الصحية بمديرية المنصورة: «ننفذ على مدى أسبوع كامل، بالشراكة مع السلطة المحلية بعدن، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك، والقضاء على البعوض المسبب للحميات، برعاية محافظ عدن، أحمد سالم ربيع».

وأضاف الشحي أن هذه الحملة تأتي امتداداً للدعم السابق الذي قدمته «الهلال الأحمر الإماراتي»، وتمثل في حملات توعية وأخرى ميدانية، بمجال النظافة العامة وكيفية التخلص من المخلفات التي تسبب الأمراض، مشيراً إلى أن «الهلال» قدمت، عقب تحرير عدن عام 2015، معدات للرش الضبابي في المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل محافظة عدن المشرف على الحملة، الدكتور رشاد شايع، أن هذه الحملة التي حضر تدشينها وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، ووكيل المحافظة، غسان الزامكي، ومديرو مديرياتها، تستهدف القضاء على البعوض والحشرات المسببة للحميات، وتستمر أسبوعاً في مديريات عدن كافة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

ونقل شايع تحيات وشكر السلطة المحلية بمحافظة عدن لدولة الإمارات، التي تتواصل مساعداتها للشعب اليمني في كل المجالات، بما فيها القطاعات الخدمية التي تمس حياة الناس بهدف تطبيعها.