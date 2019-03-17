ندوة حقوقية حول اليمن في جنيف غداً

المصدر: جنيف - سبأنت

تنظم بعثة اليمن لدى مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، غداً، ندوة بعنوان «محاولة السلام في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان»، على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان.

وبهذا الصدد، اطلع وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، خلال لقائه مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة الدكتور علي محمد مجور، على الترتيبات الجارية لإقامة هذه الندوة، وأكد عسكر أهمية الترتيب والإعداد الجيد لهذه الندوة التي تهدف إلى وضع العالم أمام حالة حقوق الإنسان في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً بحق الشعب اليمني بشكل عام، وما قامت به أخيراً في حجور على وجه الخصوص.

وأشاد عسكر بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها بعثة اليمن في مجلس حقوق الإنسان، وبالجهود الدبلوماسية والتنسيق الدائم مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً في ملف حقوق الإنسان.