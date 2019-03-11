التحالف: 41 خرقاً حوثياً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

المصدر: عدن - وكالات

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار الميليشيات الحوثية في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، موضحاً في بيان له، أنه رصد 41 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وصواريخ «الهاون» وصواريخ «الكاتيوشا».

وأوضح التحالف أن الضربات الجوية التي نفذها في حجة، هي ضربات نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر، وركّزت الضربات الجوية أهدافها على قطع طرق الإمداد عن المقاتلين الحوثيين، مشيراً إلى أن الضربات تركّزت على تجمعات الميليشيات في جبل طل والإمدادات القادمة للحوثيين من عمران.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية كثفت من جرائمها ضد سكان «حجور»، خلال الأيام الماضية، حيث تعرّض سكان المنطقة الواقعة في الشمال الغربي لليمن، لأبشع عمليات القمع والإرهاب على يد الميليشيات المدعومة من إيران، وجاء التصعيد الإرهابي الحوثي في مناطق القبائل بمديرية «كشر»، من خلال تنفيذ عمليات اختطاف وتفجير المنازل، وتنفيذ جرائم إعدام خارج القانون في منطقة «العبيسة»، وتفجير صهاريج المياه الخاصة بالمدنيين. وقوبلت الجرائم الحوثية بتنديد حقوقي واسع، واعتبر ائتلاف منظمات المجتمع المدني في محافظة حجة ما ترتكبه الميليشيات الحوثية من أفعال، يرتقي إلى جرائم حرب، فيما شبّه وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، معمر الإرياني، الجرائم الحوثية بحق أبناء حجور بأنها تشبه جرائم تنظيم داعش بحق الإيزيديين في العراق.