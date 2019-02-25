«الهلال» تفتتح مشروعاً للإنزال السمكي في الساحل الغربي

المصدر: عدن - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع مؤسسة الإنزال السمكي في قرية الجديد بمديرية ذباب في الساحل الغربي لليمن، في إطار مشروعات وأنشطة عام التسامح 2019.

وقالت الهيئة إن المشروع يأتي ضمن 18 مشروعاً مماثلاً على امتداد الساحل الغربي، إضافة إلى مشروعات قيد الدراسة وأخرى قيد الإنجاز، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المشروع 300 صياد.

وأضافت أن هذه المشروعات تأتي تتويجاً لجهود الهيئة في استكمال تطبيع الأوضاع في الساحل الغربي، بهدف إنعاش قطاع الصيد وتحسين مستوى معيشة الصيادين وأسرهم.

من جهته، قال أحد مشايخ المنطقة، أحمد العسيلي، إن المشروعات التي تنفذها الهيئة في القطاع السمكي بالساحل الغربي، تتضمن إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز مراسٍ ومؤسسات الصيد البحري والإنزال السمكي ومكاتب لإدارة الأسواق مزوّدة بالطاقة الشمسية، وتوفير معدات صيد متطورة، مكنت الصيادين من العودة لمزاولة الصيد وزيادة إنتاج صيد الأسماك، بنسبة مضاعفة عما كانت عليه قبل إعادة البناء والترميم.

وأكد أن إنجاز وافتتاح مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في قرية الجديد، هو امتداد واستمرار لتدفق خير وعطاء دولة الإمارات، فيما أعرب الصيادون عن سعادتهم بافتتاح المشروع الذي سيساعد على زيادة إنتاج كميات الأسماك، والمحافظة عليها من التلف، وتسهيل بيع كميات منها في السوق المحلية وتصدير كميات أخرى إلى الخارج.