رئيس الأركان اليمني يؤكد استكمال التحرير لإنهاء الانقلاب الحوثي

المصدر: عدن - سبأنت

عقد رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري الضالع وإب.

وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية، والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

وخلال الاجتماع الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بعدن، ومحافظو إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي، والضالع اللواء الركن علي مقبل، أشاد رئيس هيئة الأركان بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في جبهتي دمت والحشاء، في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وخلال الاجتماع تطرق قائد المنطقة وقائد محوري الضالع وإب إلى الموقف العام، والتطورات الجارية على مسرح العمليات.

وأكد رئيس الأركان على المضي قدماً في استكمال التحرير وإنهاء الانقلاب، مشدداً على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود، وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة.

وقال إن «العدو الذي نواجهه واحد وهو الحوثي ويرفض القبول بالآخر، والرضوخ لدعوات السلام، وهدفنا هو استكمال التحرير».

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن تحرير محافظتي إب والضالع وكل الأراضي اليمنية من مشروعهم الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة، لافتاً إلى أن النصر الكبير سيكون في الاحتفال بتحرير العاصمة صنعاء ورفع العلم الجمهوري على سفح جبل مران.

وأكد قادة الوحدات العسكرية الجاهزية القتالية لاستكمال التحرير وفقاً للخطة المرسومة وبدعم وإسناد من التحالف العربي.

قادة الوحدات العسكرية أكدوا الجاهزية القتالية لاستكمال التحرير.