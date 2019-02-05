التحالف: الحوثيون أنشأوا معسكرات بالحديدة في خرق لاتفاق السويد

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أن الحوثيين قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد، مشيراً إلى أن هناك تعطيلاً متعمداً من ميليشيات الحوثي لتحركات المنظمات المدنية، وأضاف أنه تم إعطاء 448 تصريحاً للسفن لدخول الموانئ اليمنية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، إن ميليشيات الحوثي تعمل على نقل أسلحة إلى الحديدة، موضحاً أن المنافذ اليمنية كافة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

إلى ذلك، أوضح أن الجندي السعودي المحرر وصل إلى قاعدة الرياض بحالة صحية سيئة، لأن ميليشيات الحوثي لم تكن تقدم له الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن قوات التحالف اكتشفت ودمرت أربعة ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي.

وعرض المتحدث باسم التحالف في المؤتمر صوراً لطائرة من دون طيار إيرانية الصنع التي أسقطها ودمرها التحالف.

وقال المالكي إن التحالف يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء.

وأكد أن التحالف استهدف خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء.

ولفت إلى أنه قبل استهداف المعسكرات يتم التأكد من عدم وجود أي أطفال مجندين، موضحاً أن هناك أكثر من 270 قتيلاً من ميليشيات الحوثي جراء قصف معسكراتهم، وقد تستروا على العدد الفعلي للقتلى حفاظاً على الروح المعنوية لجنودهم.

وأكد أن الميليشيات الحوثية تتخذ الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية.

وكشف أن التحالف العربي استعاد تسعة أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي وسُلموا للحكومة اليمنية بإشراف لجنة من الصليب الأحمر.