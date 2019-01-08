مقتل وإصابة 3 أطفال سعوديين بانفجار لغم حوثي

المصدر: الرياض - واس

قتل طفل سعودي، وأصيب اثنان آخران من عائلة واحدة بمحافظة العارضة، بعد انفجار لغم حوثي جرفته السيول من اليمن إلى داخل أراضي المملكة.

وقال نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أمس، إن عائلة تعرضت لانفجار لغم أرضي، من تلك التي تزرعها الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني.

وأضاف أن اللغم جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن العائلة تعرضت لانفجار اللغم، أثناء مرورهم بمركبتهم في محافظة العارضة، ما أدى لوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وامرأة تبلغ من العمر 29 عاماً لإصابة متوسطة.

وأشار إلى أنهم جميعهم سعوديون، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.