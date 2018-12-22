18.06 مليار درهم مساعدات الإمارات لليمن حتى ديسمبر 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن من أبريل 2015 حتى ديسمبر 2018 نحو 18.06 مليار درهم (4.91 مليارات دولار أميركي)، استفاد منها ما يزيد على 17 مليون يمني منهم 11 مليون طفل، و3.2 ملايين من النساء.

وجاءت المساعدات الإماراتية لليمن على قدر الحدث وحجم التحدي في إعادة الحياة الطبيعية لجميع المناطق اليمنية دون استثناء، وأسهمت بشكل كبير في محو آثار التدمير الممنهج الذي ألحقته بها ميليشيات الحوثي.

وشملت المساعدات دعم البرامج العامة، والصحة، والتعليم، وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين، ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني، والتطوير القضائي والقانوني، والخدمات الاجتماعية، والمواد الإغاثية والغذائية في حالات الطوارئ.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.

وفي عام 2018، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7.838 مليارات درهم، منها 1.840 مليار درهم تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.

وتم تخصيص مبلغ 8.80 مليارات درهم من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية، ودفع رواتب موظفي الحكومة، من أجل استمرار تقديم الجهات الحكومية كافة للخدمات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والأمن.

وقدمت الإمارات مساعدات سلعية بقيمة 3.84 مليارات درهم، حيث حافظت على النسق المرتفع في عمليات توزيع المواد الغذائية على الشعب اليمني، والتي وصلت إلى ما يزيد على 528 طناً يومياً، إلى جانب توزيع المواد الإغاثية المتنوعة من خيم وأغطية خصوصاً في مناطق تجمع السكان المهجرين.

وخصصت الإمارات مبلغ 1.72 مليار درهم، لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها، حيث تحملت التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة، للتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن.

ونفذت الإمارات مشاريع بناء وصيانة 17 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 750 ميغاواط، ويجري حالياً العمل على تطوير وتنفيذ محطة لتوليد الطاقة بكلفة بلغت 368 مليون درهم في عدن لسد العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية، كما تم تخصيص 368 مليون درهم في محافظة حضرموت لدعم وإعادة تأهيل محطات الطاقة بكلفة 294.4 مليون درهم.

ووجهت الإمارات مبلغ 845 مليون درهم من مساعداتها لدعم قطاع الصحة وتخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أسهمت في إعادة وصيانة 55 مستشفى ومركزاً صحياً في عدد من المناطق اليمينة، وقدمت لها 75 سيارة إسعاف، كما نفذت حملات لتحصين 488 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال والحصبة.

وحرصاً منها على مستقبل أبناء اليمن، قدمت دولة الإمارات مساعدات سخية لقطاع التعليم بلغت نحو 153.9 مليون درهم، مولت من خلالها مشاريع لبناء وإعادة تأهيل 230 مدرسة، وتوفير 70 حافلة للنقل المدرسي.

وحظي النقل والتخزين بمبلغ 575 مليون درهم، فيما تم تخصيص مبلغ 515 مليون درهم لدعم الخدمات الاجتماعية، وأسهمت المساعدات الإماراتية لليمن في تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمطارات في عدن والريان وسقطرى، بالإضافة إلى الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى.

ونفذت الإمارات مشاريع إعادة وتأهيل وصيانة 10 محطات وشبكات للمياه مزودة بـ80 مضخة، وأربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، و250 بئراً وسداً لتخزين المياه النظيفة، وأكثر من 500 مركبة للشرطة لدعم المؤسسات الأمنية، فيما أعادت تأهيل 38 مركزاً للشرطة.

ولعبت المساعدات الإماراتية دورا فاعلا في تنفيذ وإنجاح جهود الأمم المتحدة وخططها الإغاثية في اليمن، وتركزت غالبية المساعدات المقدمة في المحافظات الشمالية كصنعاء وتعز والحديدة والمناطق الشمالية الأخرى، استناداً إلى خطط وأولويات منظمات الأمم المتحدة.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة المملكة العربية السعودية مبادرة «برنامج إمداد» لتوفير 500 مليون دولار أميركي من أجل محاربة الجوع في اليمن، وكدعم إضافي للمساعدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاعي الغذاء والتغذية.

ودفعت الإمارات حتى الآن 50 مليون دولار أميركي لبرنامج إمداد، الذي يستهدف من 10 إلى 12 مليون يمني، وتوفير المستلزمات الغذائية المكوّنة من خمس مواد أساسية أبرزها القمح، لفترة زمنية تصل إلى أربعة أشهر.

وتبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمبلغ إجمالي 70 مليون دولار أميركي لدعم المعلمين اليمنيين من خلال منظمة اليونيسف، وسيسهم نصيب دولة الإمارات من هذه المساعدات بقيمة 35 مليون دولار أميركي، في دفع رواتب 135 ألف معلّم لمدة 10 أشهر.

وأسهمت دولة الإمارات بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بمبلغ 18 مليوناً و400 ألف درهم، لمصلحة برنامج التغذية المدرسية الذي نفذه برنامج الأغذية العالمي، فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية إلى محافظة الحديدة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 6 ديسمبر 2018 نحو مليار و183 مليون درهم.