محافظ سقطرى يشيد بالدعم الإماراتي والسعودي للأرخبيل

المصدر: سقطرى - سبأنت

اطلع محافظ أرخبيل سقطرى اليمني، رمزي محروس، على سير الأعمال التطويرية لمطار سقطرى الدولي، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهودها التنموية والتطويرية في المحافظة.

وأشاد محافظ سقطرى خلال استقباله، أمس، مدير شركة المطارات بدولة الإمارات العربية المتحدة سلام علي كمال، بـ«الجهود والدعم الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات ممثلة في مؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة، والذي انعكس إيجابياً على سير عمل القطاعات الحيوية».

كما اطلع محافظ سقطرى على سير العمل في المستشفى العسكري، الذي يتم إنشاؤه بدعم من المملكة العربية السعودية.

وفي الزيارة استمع المحافظ محروس من مهندسي المشروع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، الذي يضم أقساماً طبية عدة، مشيداً بالجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم على تنفيذ مشروعات حيوية وخدمية تلامس احتياج المحافظة وأبنائها.