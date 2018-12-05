قرقاش: محادثات السويد فرصة حاسمة لحل الأزمة اليمنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن محادثات السويد تمثل فرصة حاسمة للنجاح في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «الحل السياسي الدائم لليمن يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية»، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق استقرار دولة مهمة في المنطقة، وهي تتعايش مع ميليشيات غير قانونية.

أضاف أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، يقدم خريطة طريق قابلة للتطبيق»، موضحاً أن «إجلاء عناصر الحوثيين الجرحى من صنعاء، يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية، ودعم التحالف العربي للسلام». وتابع: «نحن نؤمن بأن مشاورات السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حلّ سياسي للأزمة اليمنية».