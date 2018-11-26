الميليشيات تعتقل نساء وأطفالاً عائدين من عدن

المصدر: عن «العربية.نت»

أعلن تحالف نسوي يمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما استوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام.

وأفاد «تحالف نساء من أجل السلام في اليمن»، في بلاغ وجهه الجمعة إلى مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن إحدى اللجان الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية قامت، الأربعاء الماضي، بإيقاف مجموعة من النساء وأطفالهن في طريق عودتهن من عدن، في أحد المعابر (نقاط التفتيش) على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وتحديداً في ذمار.

وأشار البلاغ إلى أن العناصر الحوثية اقتادت النساء عنوة إلى مبنى ما يسمى الأمن السياسي التابع للميليشيات بـ(صنعاء)، (دون إخبارهن ما هي تهمتهن، أو إبلاغ ذويهن)، حيث يتم استجوابهن هناك بتهمة الذهاب إلى (عدن).

وأوضح تحالف نساء من أجل السلام في اليمن أنه تواصل مع أهالي المعتقلات، الذين أفادوا بأن قريباتهم «وهن يعملن في إحدى المؤسسات الحكومية، ذهبن إلى عدن من أجل متابعة معاملة صرف مرتباتهن، وأن لديهن ما يثبت الغرض من ذهابهن».

• مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني.