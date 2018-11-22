قرقاش: التزام الإمارات والسعودية تجاه اليمن وشعبه تاريخي ومستمر

المصدر: عواصم - الإمارات اليوم ووام

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات والسعودية، ملتزمتان ببرنامج التنمية تجاه دولة اليمن وشعبها التزاماً تاريخياً.

وقال قرقاش، في تغريدة أمس، على حسابه في موقع «تويتر»، إن «البرنامج السعودي الإماراتي (إمداد)، الذي يهدف إلى سد الاحتياجات الغذائية لما بين 10 و12 مليون يمني، مبادرة إنسانية مميزة تضاف إلى الجهد الإنساني للبلدين في اليمن، الحاجة إلى هذا التحرك العاجل مفهومة، والتزام البلدين تجاه اليمن وشعبه تاريخي ومستمر».

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بإعلان السعودية والإمارات عن إطلاق مبادرة «إمداد»، لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن.

وقال الزياني، في تصريح أمس، إن هذه المبادرة الإنسانية الخيرة، التي قامت بها السعودية والإمارات خطوة مهمة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، وسوف يستفيد منها نحو 12 مليون يمني تضرروا جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، بانقلابها على السلطة الشرعية.

ونوه الزياني بالجهود الإنسانية النبيلة، التي تبذلها دول المجلس للوقوف مع الشعب اليمني ونصرته، داعياً منظمات الإغاثة الإنسانية الحريصة على مصلحة الشعب اليمني إلى تكثيف جهودها، لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وإجبار الحوثيين على وقف مصادرة مساعدات الإغاثة، وتسهيل إيصالها إلى جميع المناطق المتضررة في المحافظات اليمنية.