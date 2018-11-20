الحكومة اليمنية تؤيد «مشاورات السويد»

المصدر: عدن ـ سبأنت

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في مشاورات السلام المقبلة المزمع عقدها في السويد، وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي، ودعمه لعقد المشاورات المقبلة.

ولفت البيان إلى أن التوجيهات قضت أيضاً بإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكدت الحكومة في خطاب إلى المبعوث الأممي، أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية، والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط، داعيةالأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات، لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.