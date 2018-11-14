سفن إيرانية تهدّد الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية

المصدر: شبوة - سبأ نت

قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، إن سفناً إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين، وتهدّدهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر الإقليمية.

ودعا الوزير كفاين، المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في إيقاف تجاوزات إيران وتدخلها في الشأن اليمني، ودعمها ميليشيات الحوثي الانقلابية».

وكان كفاين يتحدث عما تقوم به الميليشيات من تعسف ضد الصيادين واختطافهم وإخفائهم قسرياً، ومنعهم من مزاولة مهنتهم بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر، خلال تدشينه مع محافظ شبوة، اللواء الركن علي الحارثي، توزيع 100 قارب صيد على صيادي المحافظة.

وأشار كفاين إلى أن الوزارة ستعمل تباعاً على استكمال توزيع مثل هذه القوارب والمحركات على الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية والحرب التي تشنها الميليشيات على الشعب والوطن في بقية المحافظات التي تشملها المجموعة الأولى، والتي تضم محافظات المهرة وشبوة وأبين وتعز، وبواقع 100 قارب مع المحركات لكل محافظة، وسيتبعها في وقت لاحق التوزيع على بقية المحافظات الساحلية الأخرى.