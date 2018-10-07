231 ألف يمني يستفيدون من مساعدات «الهلال» خلال 10 أيام

المصدر: عدن - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 33 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية، خلال الأيام العشرة الماضية، استفاد منها 231 ألف مواطن يمني، من بينهم 165 ألف طفل، ونحو 34 ألف امرأة، ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية، لتوفير الأمن الغذائي واحتياجات الأسر الضرورية، وتخفيف العواقب الإنسانية الراهنة، جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وشملت التوزيعات 21 مديرية ومنطقة تابعة لتسع محافظات يمنية هي: «عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة وتعز والمهرة»، في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن، من أجل تطبيع الأوضاع ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة بعد حصار ميليشيات الحوثي.

وأكد مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، استمرار توزيع المساعدات الإغاثية، إضافة إلى السلال الغذائية على سكان المدن والمديريات المحررة في المحافظات اليمنية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي للأسر اليمنية المتضررة، وتخفيف معاناتهم جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه الميليشيات.

وأشار الكعبي إلى رفع وتيرة توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات اليمنية، استجابة لنداءات الاستغاثة وتعزيز قدرات المواطنين اليمنيين، لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.