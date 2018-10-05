قرقاش يؤكد موقف الإمارات الداعم لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث. وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استئناف المشاورات السياسية وأهمية الحل السياسي، لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة. وأكد قرقاش مجدداً موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مشدداً على أهمية الحل السياسي، ودعم الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لذلك الحل، والالتزام القوي من الدولة تجاه ذلك.

وتناول الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإيجاد مخرج للأوضاع المعيشية الصعبة، إضافة إلى البحث عن حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الشعب اليمني.

تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استئناف المشاورات السياسية وأهمية الحل السياسي، لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.