قرقاش يشيد بتوجيهات خادم الحرمين لدعم الريال اليمني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم منحة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، ودور هذه المنحة في دعم اقتصاد ومعيشة اليمنيين.

وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر": "يمثل إنهيار الريال اليمني تحدياً أساسياً للمواطن أكثر تأثيراً من توفر المواد الغذائية.. مبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة، ومن الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي ليسلم جزءاً من 5 إلى 6 مليارات دولار التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال".