«الطيران المدني»: لا صحة لما تداوله الإعلام الحوثي بخصوص مطار دبي

المصدر: أبوظبي ودبي - وام

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله من شائعات في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي.

واستخدم أكثر من 974 مليون مسافر مطار دبي الدولي منذ انطلاقه في 30 سبتمبر 1960 حتى اليوم، ليحتل قائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

وأكمل مطار دبي الدولي، أمس، 58 عاماً من الريادة والتفوق، ليدشن إحدى أكثر القصص والتجارب إلهاماً في تاريخ الطيران المدني.

ومنذ ذلك التاريخ استطاع مطار دبي أن يصبح علامة تجارية لها تقديرها ووزنها في عالم الطيران.

ويتعامل المطار حالياً مع أكثر من 2.2 مليون طن من الشحنات، وما يزيد على 65 مليون مسافر سنوياً، حيث تسير أكثر من 140 شركة طيران رحلات منتظمة تربط بين دبي وأكثر من 260 وجهة في القارات الست.

وتشمل مرافق مطار دبي الدولي عالمية المستوى، أول وأكبر كونكورس في العالم مخصص لطائرات الـ«إيرباص» العملاقة، الذي افتتح في عام 2013، ويتواصل الاستثمار في مشروع التوسعة لعام 2020، البالغة كلفته 7.8 مليارات دولار.