بدعم إماراتي.. محافظ الحديدة يفتتح بئر مياه ارتوازية بالساحل الغربي

المصدر: الحديدة - وام

افتتح محافظ الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، مشروع بئر مياه ارتوازية في منطقة موشج التابعة لمديرية الخوخة، والتي من شأنها توفير أكثر من 30 ألف غالون مياه شرب نقية يومياً للمواطنين اليمنيين، وذلك بعد حفرها بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مبادرة «سقيا الإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستهدف توفير المياه الصالحة لخمسة ملايين شخص في الدول التي تعاني شحاً في هذا المصدر الحيوي.

يأتي ذلك في إطار مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل الغربي لليمن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض، ومكافحة انتشار الكوليرا.

حضر الافتتاح مدير العمليات الإنسانية للإمارات في اليمن سعيد الكعبي، وعدد من المسؤولين اليمنيين، وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا بموقع الافتتاح احتفاء بهذه المناسبة.

ويستفيد من بئر المياه الارتوازية التي تعمل بالطاقة الشمسية أكثر من 10 آلاف مواطن يمني، إضافة إلى سكان سبع قرى مجاورة، وذلك عبر توزيع 30 خزان مياه على مواقع مختلفة، بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية، والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأحداث في اليمن.

وعبّر محافظ الحديدة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على جهودها الخيّرة، وإسهاماتها المتميزة في المحافظة على صعيد المشروعات التنموية والخدمية، خصوصاً ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمشروعات الإغاثية، مشيراً إلى أن مشروع حفر آبار المياه الارتوازية في المناطق التي تعاني شح المياه يمثل شريان حياة لهم، ويسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه الأسر اليمنية، إضافة إلى الأثر الصحي الإيجابي على حياتهم، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد طاهر أن ما قدمته الإمارات للشعب اليمني في الظروف العصيبة التي يمر بها دليل صادق على قوة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويؤكد حرصها قيادة وشعباً على رفع المعاناة عن اليمنيين، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية.

من جانبه، قال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي: «يأتي افتتاح بئر المياه بمنطقة موشج بمديرية الخوخة ضمن مشروع حفر عدد من الآبار الارتوازية على امتداد الساحل الغربي لليمن، لتعزيز الكميات المنتجة من المياه الصالحة للشرب بهذه المناطق، ما يسهم في دعم استقرار الأسر اليمنية في مواطنها، والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه أو انعدامها أحياناً».

وأكد الكعبي حرص هيئة الهلال على متابعة إنجاز مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية في الوقت المحدد. ولقي المشروع ترحيباً واسعاً من قبل أهالي وسكان منطقة موشج والقرى المجاورة، الذين توجهوا بخالص شكرهم إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً وإلى هيئة الهلال الأحمر.