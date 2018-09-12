بن دغر يؤكد الحرص على التوصل إلى سلام دائم وشامل

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة حريصة على التوصل إلى سلام دائم وشامل.

وبحث بن دغر مع السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود روسيا وموقفها الداعم للحكومة الشرعية، والرافض للانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية، بدعم واضح وصريح من إيران.

وتطرق إلى إفشال الانقلابيين مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي، وآخرها رفضهم المشاركة في مشاورات جنيف، وهو ما أدى إلى فشلها قبل أن تبدأ، وكذلك تراجعهم عن كل الوعود والالتزامات التي أعطوها للأمم المتحدة بأنهم جادون في خوض المشاورات، والتوصل لحل سياسي وتسوية تنهي الحرب، ورفضهم الانصياع للإرادة الشعبية والدولية، وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً، المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأكد بن دغر أن الحكومة حريصة على التوصل إلى سلام دائم وشامل يحافظ على الجمهورية والوحدة ويعيد الشرعية، منوهاً بالمواقف الروسية الحريصة على إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء معاناة اليمنيين، انطلاقاً من الروابط التاريخية بين البلدين.

وأشاد بالجهود الروسية المبذولة في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للدفع باتجاه تطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وجدد بن دغر التأكيد على أهمية الدور الروسي في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على إيران وأدواتها التخريبية في اليمن، للانصياع للحل السياسي وفق مرجعيات الحل السياسي، محذراً من الصمت على السلوك الإيراني في المنطقة، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي جهود لحقن الدماء ووقف الحرب، شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات.

بدوره، جدد السفير الروسي التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية اليمنية والوقوف مع أمن واستقرار ووحدة اليمن، وحرصها على إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيداً بجهود الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وما تقوم به في مجال مكافحة الإرهاب وتخفيف معاناة اليمنيين.